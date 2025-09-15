"هيئة الدواء" تحذر من مستحضر تشغيلات "غير مطابقة" لمسكن شهير

كتب - أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من تداول بعض تشغيلات أحد الأدوية المُسكنة باسم "Petro tab" في الأسواق المحلية.

وقالت الهيئة، في منشور رسمي حمل رقم 64 لسنة 2025، إن التشغيلات أرقام: 25101132، 25100100، 25101129، 25101130، 25101131، 25101114، 25101115، 25101116

ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بعد تحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية.

وأكدت الهيئة أن سبب التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلات الموضحة، من قِبل معامل هيئة الدواء.

و"بيترو" هو دواء مسكن يستخدم لتخفيف الألم الناتج عن تقلصات العضلات، وعلاج الحمى، وتقليل الآلام البسيطة إلى المتوسطة مثل الصداع، ألم الأسنان، ألم الحيض، آلام المفاصل.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذا المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ..اضغط هنا

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

