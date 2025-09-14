عماد الدين أديب يحلل مسار الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت قطر

كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عماد الدين أديب عن التفاصيل الصادمة لمسار الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حماس في قطر، مؤكدًا أنها انطلقت من أذربيجان التي تربطها علاقات استخباراتية وعسكرية قوية مع إسرائيل.

وقال أديب خلال حواره مع الإعلامي معتز عبدالفتاح في برنامج "استوديو العرب" على فضائية "المشهد": "الطائرات الإسرائيلية القادمة من أذربيجان اخترقت المجال الجوي لسوريا والعراق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع الجوي في البلدين"، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات كانت مصحوبة بخمس طائرات إضافية للتزود بالوقود جواً لضمان قطع مسافة 1800 كيلومتر ذهاباً وإياباً.

وأضاف المفكر السياسي أن هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من العمليات الإسرائيلية السابقة ضد إيران واغتيال إسماعيل هنية كانت تنطلق من الأراضي الأذربيجانية بسبب التعاون الاستخباراتي الكثيف بين البلدين.

وتسائل المفكر السياسي عماد الدين أديب، عن دور قاعدة العيديد الأمريكية في قطر، قائلًا: "قاعدة العيديد هي أكبر قاعدة خارج حلف الناتو، والأهم في المنطقة بعد أوكلاهوما، وتمتلك أنظمة رادارية تغطي مساحة من اليمن إلى باكستان"، مؤكدًا أن من المستحيل أن تكون هذه الأنظمة المتطورة لم ترصد الطائرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المجمع السكني المستهدف يبعد 32 كيلومتراً عن القاعدة الأمريكية، متسائلاً: "هذه المسافة يمكن لأي راديو ترانزستور عادي أن يلتقط الإشارة منها، فكيف بأعلى أنظمة الرادار تطوراً في العالم؟".