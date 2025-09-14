إعلان

أمين الفتوى: التربية على المعاملة الطيبة تصنع أجيال فاعلة في المجتمع

09:14 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفاعلية الحقيقية تبدأ من البيت ومن الدائرة الضيقة المحيطة بالإنسان، قبل أن تمتد إلى المجتمع.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت مثالاً للمرأة الفاعلة، كما كان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه نموذجاً للشاب المؤثر في مجتمعه.

وأكد الطحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة الذهبية لهذه الفاعلية بقوله: "خيركم خيركم لأهله"، مشيراً إلى أن النبي كان في خدمة أهل بيته، وأن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخدم مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، وهو ما يبرز أن التأثير يبدأ من البيت بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة بين الزوج والزوجة.

وأضاف أن التربية على المعاملة الطيبة تصنع أجيالاً صالحة تسمع الكلام الجميل فتعمل به، موضحاً أن النفع ليس فقط مادياً أو مالياً، بل يشمل النفع المعنوي والكلمة الصادقة التي تؤثر في النفوس.

واستشهد بقوله تعالى: "وقولوا للناس حسناً"، مؤكداً أن الكلمة الطيبة صدقة وأنها لا تصدر إلا من قلب طيب ولسان طيب.

وأكد الطحان أن الله جميل يحب الجمال، وأن الكلمة الحسنة والمظهر الحسن هما من مظاهر الجمال الذي يحبه الله، داعياً الناس إلى اختيار أجمل الكلام، عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود الطحان المعاملة الطيبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام