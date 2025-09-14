أمين الفتوى: التربية على المعاملة الطيبة تصنع أجيال فاعلة في المجتمع

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفاعلية الحقيقية تبدأ من البيت ومن الدائرة الضيقة المحيطة بالإنسان، قبل أن تمتد إلى المجتمع.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت مثالاً للمرأة الفاعلة، كما كان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه نموذجاً للشاب المؤثر في مجتمعه.

وأكد الطحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة الذهبية لهذه الفاعلية بقوله: "خيركم خيركم لأهله"، مشيراً إلى أن النبي كان في خدمة أهل بيته، وأن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخدم مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، وهو ما يبرز أن التأثير يبدأ من البيت بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة بين الزوج والزوجة.

وأضاف أن التربية على المعاملة الطيبة تصنع أجيالاً صالحة تسمع الكلام الجميل فتعمل به، موضحاً أن النفع ليس فقط مادياً أو مالياً، بل يشمل النفع المعنوي والكلمة الصادقة التي تؤثر في النفوس.

واستشهد بقوله تعالى: "وقولوا للناس حسناً"، مؤكداً أن الكلمة الطيبة صدقة وأنها لا تصدر إلا من قلب طيب ولسان طيب.

وأكد الطحان أن الله جميل يحب الجمال، وأن الكلمة الحسنة والمظهر الحسن هما من مظاهر الجمال الذي يحبه الله، داعياً الناس إلى اختيار أجمل الكلام، عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".