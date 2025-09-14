كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن فوز مصر بالجائزة العالمية الآغا خان عن مشروع إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية الذي فاز بجائزة الآغا خان للعمارة المرموقة لعام 2025، يمثل أهمية كبيرة.

وأضافت مصطفى، في تصريحات لها اليوم الأحد، أن هذا الفوز ليس مجرد تكريم لمشروع معماري؛ بل هو شهادة على التزام مصر الثابت بالحفاظ على تراثها الثقافي الغني ودمجه في نسيجها الحضري المعاصر.

وأضافت البرلمانية أن هذا الإنجاز يضع مصر مجددًا على الخريطة العالمية للعمارة، بعد غياب استمر لأكثر من عقدَين، متابعةً بأنها رسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر لا تزال رائدةً في مجال الحفاظ على التراث وإعادة تأهيل المناطق التاريخية، وأن لديها القدرة على تنفيذ مشروعات تجمع بين الأصالة والحداثة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مشروع إسنا هو نموذج يحتذى به في التنمية السياحية المستدامة، فهو لم يركز فقط على الترميم المادي للمباني الأثرية، بل امتد ليشمل تمكين المجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للسكان، متابعةً: وهذا النهج الشامل هو ما يجعل من إسنا وجهة سياحية فريدة، تقدم للزائر تجربة أصيلة وثرية.

وأضافت مصطفى أن فوزنا بهذه الجائزة العالمية المرموقة هو حافز لنا جميعًا لمواصلة العمل بجدية لإطلاق المزيد من المشروعات المماثلة في مختلف أنحاء مصر، لا سيما أن تراثنا هو كنزنا الحقيقي، والاستثمار فيه هو استثمار في مستقبل أجيالنا المقبلة.

ودعت عضو مجلس النواب جميع المعنيين في قطاع السياحة، وجميع المهتمين بالتراث، إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز العظيم واستثماره جيدًا والعمل معًا لتحويل هذه اللحظة من النجاح إلى بداية حقبة جديدة من التميز في مجال السياحة الثقافية والتراثية في مصر.