محمود سعد لمجدي الجلاد: هذه حكاية برنامج "باب الخلق"

كتب- محمد شاكر:

حل الإعلامي الكبير محمود سعد، ضيفا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يتم بثه عبر منصات موقع "مصراوي"، وخلال الحلقة كشف "سعد"، كواليس برنامج "باب الخلق" الذي يقدمه على قناة النهار.

قال سعد: يعود اسم البرنامج إلى وقت سابق بين عامي 2006 و2007، حينما كنت أكتب مقالا في جريدة الدستور بنفس الاسم.

وخلال حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أضاف سعد: في عام 2008 و2009، قدمت برنامج إذاعي مع المنتج أحمد عبدالعزيز وكان برنامجا جميلا بنفس الاسم أيضاً وهو "باب الخلق".

وأضاف سعد: بعد ذلك توقف البرنامج الإذاعي، ثم توقف مقال جريدة الدستور، لأنهم قالوا لي: "مش هينفع.. فخلاص".

وتابع سعد: بعدما انتهيت من برنامج "آخر النهار"، وتحت ضغط من علاء الكحكي رئيس قناة النهار، بالعودة للشاشة، وقال لي "تنزل تقابل الناس"، فقلت له "خلاص هاعمل باب الخلق".

وأكمل سعد: "باب الخلق هو الحي الذي ولدت فيه وعشت فيه شبابي وعمري كله، فضلا عن أن الاسم يتسع لكل الناس والأفكار، وهذا البرنامج تجربة شخصية أكثر منها إنسانية".