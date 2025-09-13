البداية من بورسعيد.. التموين تُحدد موعد إضافة المواليد 2025

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن بوابة مصر الرقمية ستشهد بدء إجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025، اعتباراً من الغد في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يهدف إلى تسهيل صرف الدعم التمويني من خلال استمارة تحديث البيانات المتاحة عبر المنصة الرقمية.

وأشار شتا إلى أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات، حقق نجاحاً ملحوظاً خلال تجربته الأولية في بورسعيد، حيث شمل 42 ألف أسرة تمكنت من صرف مقرراتها التموينية والخبز بسهولة ويسر على مدار 3 أشهر دون أي معوقات.

وتابع أن هذه التجربة الرائدة أثبتت كفاءتها، مما يمهد الطريق لتعميم النموذج على مستوى المحافظة بالكامل بدءاً من اليوم التالي، مع خطط لتوسيع التطبيق ليشمل جميع محافظات مصر في المستقبل القريب.

وأكد الدكتور شتا أن إدخال بيانات الأسر عبر بوابة مصر الرقمية يتيح تحديثها بسهولة عند إضافة خدمات جديدة أو أفراد جدد، مشدداً على أن جميع أسر بورسعيد سيتم تسجيل بياناتها خلال 3 أشهر، مع إصدار كارت موحد لكل أسرة.

وأضاف أن هذا الكارت سيوفر خدمات متنوعة تتوقف على استحقاق كل أسرة، تشمل الدعم التمويني والتأمين الصحي الشامل، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

وشدد على أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وسرعة.