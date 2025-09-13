إعلان

متحدث الوزراء يكشف آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير

10:22 م السبت 13 سبتمبر 2025

المستشار محمد الحمصاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمنطقة المحيطة للمتحف المصري الكبير استعدادًا لافتتاحه في مطلع الأول من نوفمبر المقبل.

وأشار "الحمصاني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، تابع تطوير مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف.

وأوضح أن رئيس الوزراء، حرص على النزول بنفسه لزيارة المنطقة المحيطة بالمتحف، والاطمئنان على جاهزية المسارات المؤدية إليه، فضلًا عن متابعة أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي باعتباره المطار الأقرب للمتحف، والذي يُتوقع أن يشهد حركة متزايدة من الوفود السياحية عقب الافتتاح.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن نتائج الجولة جاءت مطمئنة، حيث تبيّن أن مختلف المحاور الإنشائية والخدمية تسير بصورة مرضية، وأن عمليات الإنارة اكتملت تقريبًا، باستثناء بعض اللمسات النهائية البسيطة التي لا تتجاوز نسبتها 5%.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بمكانة مصر الحضارية، وتواكب حجم الحدث التاريخي المرتقب المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المتحف المصري الكبير مطار سفنكس الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام