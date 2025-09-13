50 فرصة عمل في الإمارات برواتب تتخطى 91 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن طرح 50 فرصة عمل جديدة في مجال التمريض داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتلبية احتياجات مجموعة مستشفيات وعيادات ASTER الطبية التي أبدت رغبتها في استقدام كوادر تمريضية جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوظائف المتاحة تشمل ممرضين وممرضات مرخصين، مع اشتراط الحصول على بكالوريوس تمريض، وأن يكون عمر المتقدم بين 25 و35 عامًا.

كما أشارت إلى أن الرواتب تتراوح ما بين 4000 و7000 درهم وفقًا للخبرة والتخصص سواء في الحالات الحرجة أو غير الحرجة.

وبيّنت الوزارة، أن المستشفى توفر السكن داخل مقراتها، مع خصم يتراوح بين 10% و15% من الراتب الشهري، إضافة إلى تحمّلها كافة مصاريف الاستقدام وتذاكر السفر.

كما أتاحت إمكانية التقديم للممرضين غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة داخل الإمارات، على أن تقوم إدارة المستشفى بتقديم الدعم اللازم لاستصدار الترخيص الطبي بعد التوظيف.

وفي هذا السياق، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية بالخارج.

وأشارت إلى التنسيق والتواصل بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج لضمان توفير مثل هذه الفرص النوعية.

وأوضحت أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، برئاسة المستشار منال عبد العزيز عثمان، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية والعمالية المشتركة تساهم في تعزيز تواجد العمالة المصرية الماهرة في أسواق العمل الخليجية.

وأعلنت وزارة العمل، أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 ولمدة 5 أيام فقط، داعية الراغبين إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: employment@labour.gov.eg

