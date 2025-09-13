فرص شغل وظائف قيادية جديدة بـ"القابضة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر حاجتها إلى شغل وظائف "رئيس قطاع مراقبة الجودة لصيانة وتشغيل محطات شركات الإنتاج، مدير الإدارة العامة لمراقبة الجودة وتشغيل المحطات"، وفقًا للإعلان رقم 8 لسنة 2025.

شروط الوظائف

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها على "فيسبوك"، الشروط الواجب توافرها في الراغبين بشغل وظيفة رئيس قطاع مراقبة الجودة لصيانة وتشغيل محطات شركات الإنتاج، كالتالي:

- حاصل على بكالوريوس هندسة وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الدرجة الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

- قدرة فائقة على القيادة بالتوجيه.

- يشترط في المتقدم أن يكون ضمن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومستوفيًا شروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

كيفية التقديم على الوظائف

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم، علمًا بأن الشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمغتربين.

- تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك مع (نسخة أصل + نسخة إلكترونية (C.D)، باسم المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالشركة، ويرفق بالطلب المستندات الدالة على شخصية المتقدم وشهادات الخبرة اللازمة و4 صور شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي).

