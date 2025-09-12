(أ ش أ):

أكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور ياسين رجائي أن الهيئة حريصة على توفير كل الأدوية وإتاحتها ومواكبة كل العلاجات الحديثة وكل ما يتم ابتكاره عالميا حرصا على صحة المواطن المصري.

وقال الدكتور ياسين - في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة - "إن هيئة الدواء المصرية أصدرت لأول مرة من خلال سجل الدواء المصري عدد من الأدلة الخاصة لسجل أدوية أمراض الدم والأمراض المزمنة وغيرها من العديد من الأمراض".

وأضاف أنه مؤخرا تم إصدار سجل الدواء للأورام والأدوية الموجهة التي تساعد الطبيب والصيدلي في التعامل مع الأدوية الحديثة الموجهة في علاج الأورام، حيث يتيح السجل كل ما يخص الدواء من دواعي الاستعمال والجرعات وطريقة التحضير وموانع الاستخدام والتحذيرات من الآثار الجانبية، بحيث يصبح السجل المرجع الأساسي للأطباء لسهولة وسرعة اتخاذ القرار في تلك الأدوية التي تعالج الأمراض الخطيرة.

وأوضح أن العلاج الموجه هو أحد أساليب الطب الدقيقة والمتطورة والتي تستهدف خلايا الأورام وتمنع انتشارها ونموها وتحافظ على الخلايا السليمة على عكس كل أدوية الأورام السابقة التي كانت قد تسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية، لذلك الأدوية الموجهة مهمة لأن تأثيرها فقط على الخلايا السرطانية والقضاء عليها دون التأثير على الخلايا السليمة المحيطة بالأورام.

وأشار إلى أن أدوية الأورام الموجهة التي كشفت عنها هيئة الدواء المصرية تهدف أيضا إلى الاستخدام الرشيد للدواء؛ لأنها تزود الصيادلة بكل المعلومات الدقيقة الخاصة باستخدام الأدوية وجرعاتها مما يساعد على ترشيد استخدام الدواء المطلوب دون زيادة أو نقصان، وتعمل أيضا على تقليل التكلفة على المنظومة الصحية وعلى المريض.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن علاج جديد لأمراض السرطان يعمل على استهداف الخلايا السرطانية دون غيرها ووقفها، الذي يعد أحد أساليب الطب الدقيق.