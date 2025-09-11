أستاذ علاقات دولية يكشف أهمية زيارة وزير الخارجية لدولة قطر

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى قطر جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس دعمًا قويًا للأشقاء في قطر ضد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتهم.

خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، قال فارس، إن هذه الزيارة تحمل رسائل تضامن واضحة من مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

أوضح فارس أن الضربة الإسرائيلية على قطر تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتقويض جهود الوساطة المصرية-القطرية لوقف العدوان على غزة.

وأضاف أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الأفعال إلى توسيع الصراع إلى دول الخليج، بهدف خلط الأوراق وإضعاف أي استقرار إقليمي.

وتابع الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن تصريحات نتنياهو بشأن إخراج قيادات حماس من قطر تكشف نية إسرائيل لفرض هيمنتها الزائفة على المنطقة.

وأكد أن هذه السياسة العدوانية تهدف إلى تصدير الأزمات الداخلية الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الانتهاكات.

وأشار فارس إلى أن الحلول الأمنية التي تعتمدها إسرائيل لم تحقق السلام، بل زادت من التوترات، مؤكدًا ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين ووقف العدوان على غزة والضفة الغربية.