عند تلف كارت شحن العداد.. خطوات حجز موعد عبر شركة الكهرباء

كتب - محمد صلاح

يواجه عدد من المواطنين، احتمالية تعرض كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع للتلف، مما يؤدي إلى صعوبة الشحن أو رفض الكارت نهائيًا، الأمر الذي يستلزم التوجه إلى شركة الكهرباء لاستبداله.

ولتيسير الإجراءات على المواطنين، وفرت وزارة الكهرباء خدمة حجز موعد مسبق أونلاين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات حجز موعد في شركة الكهرباء

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- الضغط على أيقونة "كل الخدمات" من الصفحة الرئيسية.

- اختيار خدمة "حجز موعد".

- تحديد المنطقة ومركز الخدمة.

- اختيار المحافظة والمنطقة التابع لهما المواطن.

- تحديد الموعد المناسب للزيارة.

- اختيار الخدمة المطلوبة ثم الضغط على إرسال الطلب.

أبرز الخدمات المتاحة بعد الحجز

- استخراج شهادة بيانات تعاقد.

- التقديم على تركيب عداد كودي.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- رفع عداد وإنهاء التعاقد.

- جدولة المديونيات على أقساط شهرية.

- خدمات الأعطال والشكاوى.

- تسجيل بيانات الحساب.

- دفع الفواتير.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.

- فحص العداد.

- استخراج شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة العداد.

- الاستعلام عن الفواتير.

- تغيير نشاط التعاقد.

