توجيه عاجل من مدبولي بشأن العقارات القديمة و الآيلة للسقوط

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت في التعامل بجدية مع ملف العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط، موضحًا أن جميع هذه المباني صادرة لها قرارات هدم كلي من المحافظات نظراً لعدم صلاحيتها الإنشائية وخطورتها على السكان.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه عقد اجتماعاً مع وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان لحصر كافة هذه المباني ودراسة الموقف الحالي، لافتًا إلى أن عدداً كبيراً منها تمت إزالته بالكامل، فيما لا يزال هناك عددا آخر مأهول بالأسر المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تأمين حياة المواطنين القاطنين بتلك العقارات، مشدداً على أن بعض المباني تحتاج إلى ترميم عاجل، وهو ما وجه به المحافظات لإصدار قرارات فورية بالترميم للحفاظ عليها ومنع تدهورها، بهدف تجنب الوصول إلى مرحلة الهدم الكامل.

وأكد أن الهدف الأساسي للحكومة هو الحفاظ على أرواح المواطنين وتأمينهم في مساكنهم، مع إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لهذه الأزمة.

