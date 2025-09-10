ضبط 3 أطنان برجر وسجق ,كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالهرم- صور

كتب- محمد أبو بكر:



أعلنت محافظة الجيزة ضبط 3 أطنان من مصنعات غذائية فاسدة تشمل برجر وسجق وعجينة كفتة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل منشأة مخالفة «بير سلم» بمنطقة اللبيني بحي الهرم، خلال حملة مشتركة بين حي الهرم ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين.



وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت غير المرخصة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين.



وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لإعدامها بالطرق الصحية السليمة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المنشأة المخالفة، تنفيذًا لدور المديرية في حماية المواطنين من تداول سلع فاسدة، مؤكدًا أن الحملات ستستمر لضبط أي مخالفات مماثلة.



كما دعت محافظة الجيزة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي أنشطة أو مصانع ومحال غير مرخصة قد تهدد الصحة العامة.



وشهدت الحملة متابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، والعميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين، إلى جانب ممثلي مديرية الطب البيطري.







