كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وتضمن الإعلان كل من رئيس قطاع الشئون التجارية لمدينة نصر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة – خاص

تترقب شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية إعلان الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها أكتوبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية، بينما سيتم تطبيقها منتصف الشهر الجاري على العدادات مسبقة الدفع، كما حدث في وقت سابق، حسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

للتفاصيل ..اضغط هنا

التعليم تستعين بـ14 خبيرًا يابانيًا جديدًا لدعم تجربة المدارس المصرية اليابانية

استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفوج الخامس من الخبراء اليابانيين، ويضم 14 خبيرًا متخصصًا للمشاركة في إدارة وتشغيل المدارس المصرية اليابانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع الكوادر اليابانية لتحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم.

للتفاصيل ..اضغط هنا

قائد القوات البحرية يلتقي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية

التقى اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، الفريقَ الركن بحري محمـد بن عبد الرحمن الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية .

للتفاصيل ..اضغط هنا

بالصور.. إطلاق 6 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة بالقاهرة والجيزة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 6 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في عدد من الميادين الكبرى بمحافظتَي القاهرة والجيزة.

للتفاصيل ..اضغط هنا

أخبار الطقس.. "الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء اليوم الاثنين تشهد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

للتفاصيل ..اضغط هنا

"التأمين الصحي" يعلن تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى المقطم

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى المقطم، التابع لفرع الهيئة بالقاهرة، لعلاج حالات السكتة الدماغية، في إطار العمل علي تطوير المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

للتفاصيل ..اضغط هنا

عبوات مغشوشة متداولة.. تحذير من هيئة الدواء بشأن مستحضر بيطري متداول

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مغشوشة من المستحضر البيطري "Atocef Forte Water-Soluble Powder for Vet"، خاصة التشغيلة رقم "102665".

للتفاصيل ..اضغط هنا

رسميًا.. وزير العمل يكشف موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

للتفاصيل ..اضغط هنا

"شمال القاهرة للكهرباء تُعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وتضمن الإعلان كل من رئيس قطاع الشئون التجارية لمدينة نصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التموين: مد الأوكازيون الصيفي حتى ٣٠ سبتمبر

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ (الأوكازيون الصيفي) حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتماشياً مع حرص الوزارة على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا