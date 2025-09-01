16 صورة.. بدء المرحلة الأولى لإخلاء ميدان رمسيس ونقل 12 خط سيارات

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة في نقل سيارات الميكروباص المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبري الليمون، وبميدان رمسيس إلى موقف أحمد حلمي وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء حتى الآن من نقل 12 خطًا بالفعل تخدم الإسكندرية، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والمنصورة، وبني سويف، وطنطا، والمحلة وبورسعيد، والإسماعيلية، إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمي الذي يبعد مسافة قصيرة جدًا عن المكان غير المنظم التي كانت تتواجد به هذه الخطوط.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمي بشبرا وإعادة تخطيطه ورفع كفاءته لنقل ما يقارب 1000 سيارة ميكروباص إليه ضمن المرحلة الأولى لإخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكل إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

