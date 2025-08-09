إعلان

توفي أثناء عمله بالشرقية.. "مستقبل وطن" يعزّي أسرة عامل النظافة ويسلّمهم دعمًا ماديًا

07:40 م السبت 09 أغسطس 2025

الحاج سعيد عبدالحميد عامل النظافة الذي توفي أثناء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

وجّه النائب أحمد عبدالجواد، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أمانة الحزب بحضور جنازة عامل النظافة الذي توفي أثناء أداء عمله بمدينة الزقازيق، مقدمًا واجب العزاء نيابة عن الحزب لأسرة الراحل.

وقام أحمد خليفة مرسي، أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالشرقية، بتسليم مبلغ مالي لأسرة المرحوم الحاج سعيد عبدالحميد، عامل النظافة الذي توفي أثناء أداء مهامه بمدينة الزقازيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام.

كما قرر النائب أحمد عبد الجواد، تكفل الحزب بإقامة العزاء لعامل النظافة، بالإضافة إلى رحلة عمرة لزوجته.

وشارك وفد من الحزب، برئاسة المهندس عدلي باشا، أمين مركز الزقازيق، في مراسم جنازة الفقيد، مقدمين واجب العزاء لأسرته، تأكيدًا على دعم الحزب للفئات العاملة ومساندتهم في مختلف الظروف.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص حزب مستقبل وطن على تقدير جهود العاملين ودعم أسرهم في أوقات المحن.

وكان العامل سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين، أحد العاملين بقطاع تحسين البيئة بحي ثاني الزقازيق، قد توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب أثناء تأدية مهامه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عبد الجواد وفاة عامل نظافة حزب مستقبل وطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري