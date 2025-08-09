كتب- عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية رفضه القاطع وإدانته الشديدة لما أعلنه ما يُسمى بـ"المجلس الوزاري" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن خطة تستهدف احتلال قطاع غزة وإعادة فرض السيطرة العسكرية عليه، معتبراً ذلك تحديًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية، واستمرارًا لسياسات العدوان والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن الصلف الإسرائيلي والتعنت الواضح تجاه إرادة المجتمع الدولي يقابله موقف مصري ثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مشيدًا بالتحركات الدبلوماسية والسياسية المصرية الرامية لوقف العدوان، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنع تكرار سيناريوهات النكبة والتهجير.

وحذر الحزب من خطورة المضي في هذه المخططات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن أي مساس بغزة أو تغيير لطبيعتها الديموغرافية والجغرافية يُعد خطًا أحمر لن يقبله الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية.

ودعا الحزب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف جرائم الاحتلال وحماية المدنيين، ودعم الجهود المصرية لتحقيق التهدئة وإعادة إعمار غزة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه المتوقع وصولها حال فتح بوابات المفيض