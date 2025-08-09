"عربية النواب" تدين قرار إسرائيل باحتلال غزة وتحذر من تداعياته الخطيرة

كتب- نشأت علي:

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، معتبرًا أن القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يشعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ويدفع المنطقة إلى موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

وحذر "أباظة"، في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار سياساتها العدوانية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مطالبًا المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بسرعة التدخل لوقف هذه القرارات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية، أن محاولات "الكابينت" الإسرائيلي فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية تتجاهل قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددًا على أن احتلال أي جزء من غزة أو فرض سيطرة أمنية إسرائيلية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الفاعلة إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذا المخطط، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيدفع المنطقة إلى دوامة عنف جديدة ويزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يجب حمايتهم ودعم حقهم في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد "أباظة"، بالموقف المصري الثابت والحاسم تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، مؤكدًا أن إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الرؤية التي تتبناها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

