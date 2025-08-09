موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

كتب- عمرو صالح:

كشفت أجندة العطلات الرسمية المنشورة عبر موقع رئاسة الجمهورية عن موعد أجازة المولد النبوي الشريف 2025 لتوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، باعتبارها عطلة رسمية وفقا لقانون العمل.

حيث نصت المادة 52 في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل لذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة إلى الإضافة على أجره مثلي هذا الأجر".

ويوافق موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2025 يوم الثاني عشر من ربيع الأول بالتقويم الهجري، حيث يحتفل به المسلمون في العالم بذكرى المولد النبوي الشريف، في دلالة على حب سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به عنا الغمة.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي للحرارة بداية من الغد

بعد قرار إعادة احتلال غزة.. اتصال هاتفي بين السيسي وأبو مازن - تفاصيل