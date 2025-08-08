كتب-عمرو صالح:

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ المستثمر يحتاج العمالة، مشيرًا، إلى أن بيئة العمل هي الأهم، والقانون يضمن توفير البيئة المناسبة للعامل وصاحب العمل معا.

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "قانون العمل هو أول ما يسأل عنه المستثمر الجاد، فقانون العمل يحقق الاستثمار، كما أنه بعد تطبيق قانون العمل الجديد في 1 سبتمبر سيتم فتح الباب لاعتماد شركات الامتثال للسلامة والصحة المهنية، وهذا أمر مهم جدا، فالمستثمر كان يقول إن مفتشي العمل يتعسفون في التفتيش، وبالتالي، فإن إتاحة العمل لشركات الامتثال حتى تمنح شهادات الامتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، وبالتالي يتم التيسير على المستثمر".

وتابع وزير العمل: "كما أننا سنفتش على الشركات، بحيث يتم ضمان سلامة وانضباط عملها، وبالتالي، فإن الموضوع متكامل، ونحن لا نريد أن نتصيد الأخطاء".

وأضاف جبران "نوجه بقراءة قانون العمل الجديد، ونعقد ندوات توعوية في هذا الصدد، ومنذ أسبوعين عقدنا ندوة لـhr حضرها أكثر من 1000 شخص"، مشددًا، على أن قانون العمل الجديد يلزم أصحاب المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات حتى يعرف العامل المخالفات من أجل تجنبها.

