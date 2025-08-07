كتب- محمد شاكر:

صدر عن دار سما للنشر، كتاب "عوالم مي زيادة الخفية"، للكاتبة سحر الحسيني، وهو عمل أدبي يعيد تقديم الأديبة اللبنانية مي زيادة من زاوية مختلفة، بعيدًا عن السرد النمطي، والتمجيد المتكرر، من خلال نصّ يجمع بين اللغة الفصحى الهادئة، والأسلوب الحواري السينمائي.

الكتاب ينتمي إلى منطقة فريدة بين الإبداع والسيرة، بين السيناريو الأدبي والتحليل النفسي، والكاتبة لا تسرد حكاية مي، بل تُجري معها حوارًا تخييليًا عبر شخصية "ليل الجرواني"، الصحفية المعاصرة التي تحمل بداخلها أسئلة جيل كامل تجاه من سبق، وتجاه النفس أيضًا.

الكتابة سلسة لكنها محمّلة بالإيحاءات، شاعرية دون تصنع، وفيها نَفَسٌ سينمائي مشهدي، حيث كل حوار يُضيء طبقة جديدة من الذات، ولا وجود للسرد التقليدي، بل هناك تدفق داخلي للحوار والتأمل، كأن الكتاب بأكمله يدور داخل غرفة واحدة، هي غرفة الذاكرة، وربما العزلة.

العمل هنا لا يُمجّد مي، بل يسائلها بلطف وصدق، ولا يعيد إنتاج صورة محفوظة، بل يخلق صورة حيّة ومتغيرة، ويقدم لنا مي الإنسانة، لا الرمز فقط.

