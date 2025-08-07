إعلان

رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع وزير الاستثمار سبل تطوير الجهاز الإداري وتيسير بيئة الأعمال

02:03 م الخميس 07 أغسطس 2025

الدكتور حسن الخطيب

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم جهود الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتيسير بيئة الأعمال.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الإدارية، وتطوير نظم العمل المؤسسي المرتبطة بالخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره لدور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للجهاز في تنظيم الموارد البشرية وتطوير الأداء الإداري في الهيئات التابعة للوزارة.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم مسار الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الجهات، خاصة في مجالات بناء وتنمية القدرات، وتحديث الهياكل التنظيمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، في ضوء توجهات الدولة نحو التحديث الشامل للجهاز الإداري وتعزيز بيئة الاستثمار.

