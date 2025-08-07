رقم قياسي.. هيئة الدواء: بيع 1.9 مليار عبوة دوائية في منذ بداية 2025

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي، عن وصول حجم العبوات الدوائية المتداولة في السوق المحلي منذ بداية عام 2025 إلى نحو مليار و900 مليون عبوة، وهو رقم قياسي غير مسبوق خلال هذه الفترة من العام.

وأشار حاتم في مؤتمر صحفي، إلى أن التقديرات الحالية تُشير إلى أن إجمالي مبيعات العام الجاري قد يصل إلى 3.9 مليار عبوة دوائية، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، ويؤكد اتساع قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح حاتم أن عام 2024 شهد تسجيل وتداول نحو 400 مستحضر دوائي جديد في السوق المصري، ما يعزز من تنوع الخيارات العلاجية ويوسّع قاعدة البدائل والمثائل الدوائية المتاحة للمرضى.