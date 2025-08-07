كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن المؤتمر العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في ظل ظروف دولية يمر بها العالم كله، فالمفتي لا يكون منعزلا عن الواقع، ومن ثم جاء عنوان المؤتمر " المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، اليوم، بمقر دار الإفتاء، أن الفقه الإسلامي جاء كتطبيق عملي لمرونة الشريعة الإسلامية، ويعقد المؤتمر للتأكيد على الدور الريادي لمصر، والتوقف على قضايا الأمة ومشكلات الواقع وإبراز الرأي الرشيد فيها، مشيرا إلى أنه يتطلع أن تكون الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تكون بجوار الأزهر الشريف.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر إطلاق وثيقة القاهرة التي تكشف عن ضوابط وآلياء التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

ولفت المفتي إلى أن المؤتمر يعقد للتأكيد على أن العلم لا يعارض الدين وأن الحق لا يعارض الحق، مشيرا إلى أن الدور الذي تقوم به دار الإفتاء في مواجهة التحديات هو دور ريادي كبيرا.

ونوه إلى أننا نعيش أزمة أخلاقية يربط البعض بينها والاقتصاد والفن والاجتماع، وهي في الأساس أخلاقية، لذلك جاء المؤتمر لصناعة مفتي يتعامل بشكل جيد مع العالم الافتراضي.