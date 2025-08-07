إعلان

بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء للحديث عن "النواقص"

11:12 ص الخميس 07 أغسطس 2025

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:
يعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل؛ لمناقشة أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدوائية، واستعراض أحدث مشروعات الهيئة الحالية.

ومن المقرر أن يتطرق الغمراوي للحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراضا لدستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات المحققة في القطاع.

كما يتناول موقف نواقص الأدوية وتوافرها محلياً، مع عرض عن منظومة الدفع الإليكتروني.

علي الغمراوي مؤتمر صحفي رئيس هيئة الدواء نواقص الادوية
