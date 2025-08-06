بعد تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة.. هل يتأثر مخزون مصر المائي؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة الإثيوبي، على مخزون مصر المائي، رغم استمرار سقوط الأمطار خلال موسم 2025 .

وقال شراقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة من قِبل الجانب الإثيوبي رغم هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية، ليس له أي تأثير على مخزون مصر المائي، موضحًا أن بحيرة السد العالي تحتوي على كميات كافية لاحتياجاتنا المائية.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة أن سبب تأخر إثيوبيا في فتح بوابات مفيض سد النهضة، هو قلة كميات الأمطار الساقطة على البحيرة خلال الأيام الماضية؛ ما أدى إلى عدم امتلاء البحيرة الإثيوبية بشكل كامل، الأمر الذي تسبب في تأجيل موعد الفتح.

ولفت شراقي إلى أن كمية المياه المتوقع وصولها إلى مصر بعد فتح بوابات المفيض، هي 35 مليار متر مكعب.

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