كتبت: نور العمروسي

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم غرفة العمليات المركزية للمتابعة الميدانية بالمجلس لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرنس

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها بالإقبال الكبير للمرأة على اللجان الإنتخابية فى الساعات الأولى من صباح اليوم مؤكدة أن المرأة المصرية ستظل هى الدرع الحامي للوطن فهى تتواجد فى الصفوف الاولى لتعكس تمتعها بممارسة حقوقها السياسية

الجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة، يتابع ميدانيا إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 1400متابع على مستوى محافظات الجمهورية بالاضافة إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الإنتخابية.