القوات المسلحة تعلن عن ضربات جديدة ضد مهربين وعناصر إجرامية (فيديو)

كتب- محمد سامي:

تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد 2135 فرش حشيش بإجمالي وزن 214 كيلوجرامًا، وعدد 40 لفافة من نبات الهيدرو المخدر بإجمالي وزن 40 كيلوجرامًا مخزنة ومحفوظة بجراكن بلاستيكية داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط محاولات التهريب التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناءً على معلومات استخباراتية.

كما تمكنت القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود من اكتشاف وضبط فالوكة على متنها عدد 10 آلاف و880 فرش حشيش بإجمالي وزن 1171 كيلوجرامًا و25 لفافة من نبات الهيدرو المخدر بإجمالي وزن 34 كيلوجرامًا وعدد 20 جركن بنزين.

وخلال الشهر الماضي، نجحت قوات حرس الحدود من ضبط عدد 628 بندقية مختلفة الأنواع وعدد 130 خزنة وعدد 5245 طلقة مختلفة الأعيرة وعدد قاذف (آر بي جي) وعدد 286 عربة بدون لوحات معدنيه بالإضافة إلى ضبط عدد 112,800 فرش حشيش بإجمالي وزن 11 ألفًا و280 كيلوجرامًا وعدد 4394 لفافة هيدرو مختلفه الأوزان بإجمالي وزن 3725 كيلوجرامًا، وعدد 53 لفافة أفيون بإجمالي وزن 31 كيلوجرامًا، وعدد 391 ألفًا و100 قرص مخدر الأنواع.. كما تم ضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

بلغت قيمة كافة المضبوطات ما يقرب من مليار و890 مليون جنيه مصري، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.