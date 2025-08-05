السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة

كتب- محمد نصار:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الفيتنامي، في إطار زيارة الأخير إلى القاهرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر، إن مصر تقوم بدور كبير لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة، وإن قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ منهم منفذ معبر رفح مع مصر والباقي يُدار من خلال الجانب الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس: خلال العشرين سنة الماضية تقريبًا وهناك محاولات من مصر لعدم اشتعال الموقف في غزة وكان لدينا تقديرات بأن أي محاولة للاقتتال ستكون لها تأثيرات مدمرة على قطاع غزة.

وتابع: هذه هي الحرب الخامسة التي تقف فيها مصر بدور إيجابي فاعل ونسعى لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات لقطاع غزة، والادعاءات التي يرددها البعض بأن مصر تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمساهمة في تجويعه هو "إفلاس" وهذا كلام غريب.

وواصل الرئيس: هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى ولكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الآخر بالجانب الفلسطيني في معبر رفح .

وشدد على أن مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع، وأن هناك إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية، مضيفًا: وجهت سابقًا نداءً للعالم والدول الأوروبية والرئيس الأمريكي للتدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأكرر مرة أخرى ندائي لهم جميعًا.

واختتم الرئيبس: التاريخ سيتوقف كثيرًا وسيحاسب ويحاكم دولًا كثيرة على موقفها في هذه الحرب والضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلًا.

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