أحمد موسى: منصة تيك توك حذفت حوالي 2.9 مليون فيديو

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي أحمد موسى أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في ضبط 12 شخصًا ضمن حملة مكثفة تهدف إلى تنظيف منصات التواصل الاجتماعي من المحتويات المخالفة للقانون والمسيئة للقيم.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا جبارة للحفاظ على الذوق العام، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تهدد الأخلاقيات الاجتماعية أو تروج لمحتوى هابط.

وأوضح موسى أن هذه الحملة جاءت كرد فعل حاسم من الدولة، مما دفع إدارة منصة تيك توك إلى حذف حوالي 2.9 مليون فيديو في مصر، مؤكدًا أن هذا الإجراء تحقق بعد مداخلة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، التي أثارت استجابة رسمية من المنصة.

وتابع أن تيك توك لم تتحرك إلا بعد أن أظهرت مصر جديتها في فرض القانون، مشددًا على التزام المنصة بالتعاون مع السلطات المصرية لضمان الامتثال للقوانين المحلية.

وأشار إلى أن هذه الحملة تعكس التزام الدولة بحماية المجتمع من الانفلات الرقمي، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تقف كحائط صد ضد أي محاولات للإساءة إلى قيم المجتمع أو نشر الشائعات.

وأكد أن هذا التحرك يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الرقمية بكفاءة وحزم، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

وشدد موسى، على أن هذه الحملة ليست مجرد إجراء أمني بل خطوة لحماية وعي المجتمع وصورته.

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