أديب: مصر تشهد أزهى مواسمها السياحية.. والساحل الشمالي يتفوق على مايوركا ونيس

11:48 م الأحد 31 أغسطس 2025

الإعلامي المصري عمرو أديب

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالأداء السياحي المتميز لمصر خلال الموسم الحالي، معتبرًا أن البلاد تشهد واحدة من أزهى فتراتها السياحية خاصة من جانب الزوار الخليجيين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا الموسم سياحي بامتياز، وصناعة السياحة الشاطئية أصبحت مصدر رزق للآلاف"، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير أدى إلى ارتفاع إيجارات الساحل الشمالي إلى الضعف.

وأضاف مقدم "الحكاية": "مايوركا ونيس وكان لا يمكن أن تأتي بأي شيء مقارنة بسواحل مصر"، مؤكدًا أن السياحة الشاطئية في مصر حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة.

وتابع أديب: "في دول كثيرة بأوروبا لا يمكنك المشي في الشارع في أي ساعة، بعكس الساحل المصري حيث الحياة تستمر على مدار 24 ساعة"، مشيرًا إلى الأمان هو الميزة التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها الوجهات السياحية المصرية.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الساحل الشمالي ليس حكراً على الأغنياء فقط، ولكن يتسع لكل المستويات والطبقات، داعيًا المصريين إلى الاعتزاز ببلادهم والترويج لها.

وتابع: "يمكن بلدنا مش سويسرا، وفيها حاجات كتير عايزة تتطور، لكن مع كل الانتقادات مصر حلوة هذا الصيف والأداء جيد بشكل عام، اتكلموا وانتقدوا لكن أوعوا تكرهوا بلدكم".

