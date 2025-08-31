سؤال برلماني للحكومة بشأن آلية احتساب درجات التحسين في البكالوريا

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آلية احتساب درجات التحسين في نظام البكالوريا الجديد، في ظل القلق المتزايد لدى أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب تطبيقه.

وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التعليم، المزمع تطبيقه بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، أقر اعتماد نظام البكالوريا كبديل مطروح إلى جانب الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية، وقد بدأت الوزارة بالفعل في عقد لقاءات تعريفية مع أولياء الأمور والطلاب لشرح تفاصيل النظام وإتاحة حرية الاختيار بين المسارين.

وأوضح أن النظام الجديد يمنح الطلاب فرصة تحسين درجاتهم أكثر من مرة عبر إعادة الامتحان، إلا أن القانون لم يوضح ما إذا كان التنسيق الجامعي سيأخذ بالدرجة الأعلى بين المحاولات المختلفة، الأمر الذي أثار مخاوف أولياء الأمور.

ولفت إلى أن المادة (37 مكرر 3) من التعديلات منحت وزير التربية والتعليم، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، صلاحية تحديد آلية إرسال الدرجات إلى مكتب التنسيق، دون النص بشكل صريح على اعتماد الدرجة الأعلى.

وشدد النائب على ضرورة إصدار قرار حكومي واضح يضمن اعتماد الدرجة الأعلى من بين محاولات الطالب، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وطمأنة أولياء الأمور قبل بدء تطبيق النظام الجديد.

