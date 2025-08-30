أنباء عن خروج قطار عن القضبان بمطروح.. ومصدر: نتابع التطورات

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تتابع ما أثير بشأن وقوع حادث قطار في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إنهم يحاولون التأكد في الوقت الحالي من تفاصيل الحادث والأضرار الناتجة عنه.

وأوضح المصدر، أن الهيئة تتابع الأمر بشكل لحظي، إلا أنه توجد بعض الإشكاليات في شبكات الاتصال بمنطقة الحادث.

