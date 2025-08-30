إعلان

أنباء عن خروج قطار عن القضبان بمطروح.. ومصدر: نتابع التطورات

04:36 م السبت 30 أغسطس 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تتابع ما أثير بشأن وقوع حادث قطار في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إنهم يحاولون التأكد في الوقت الحالي من تفاصيل الحادث والأضرار الناتجة عنه.

وأوضح المصدر، أن الهيئة تتابع الأمر بشكل لحظي، إلا أنه توجد بعض الإشكاليات في شبكات الاتصال بمنطقة الحادث.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر مطروح حادث قطار القطار
