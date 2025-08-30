وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معبر رفح البري، حيث من المقرر أن يتفقد مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري، وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

وكان الوفد قد وصل في وقت سابق إلى مطار العريش الدولي، قبل أن يتوجه إلى المعبر لبدء جولته الميدانية.

