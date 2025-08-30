إعلان

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

11:06 ص السبت 30 أغسطس 2025

معبر رفح

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معبر رفح البري، حيث من المقرر أن يتفقد مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري، وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

وكان الوفد قد وصل في وقت سابق إلى مطار العريش الدولي، قبل أن يتوجه إلى المعبر لبدء جولته الميدانية.

