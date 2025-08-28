إجراءات جديدة لشركات السياحة استعدادًا لموسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (225) لسنة 2025، موجهًا إلى الشركات السياحية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لموسم الحج الجديد 1447 هـ، وذلك في إطار التنسيق القائم مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

وأوضحت الغرفة، بحسب خطابخها- حصل مصراوي على نسخة منه، أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قامت برد المبالغ "كأرصدة" على محفظة البعثة المصرية، وهي المبالغ التي كانت مدفوعة من الشركات خلال المواسم الماضية، وتم إدراجها أمام حساب كل شركة عبر النظام الإلكتروني الخاص بموسم الحج.

وأكدت الغرفة أنه يمكن للشركات السياحية الاستفادة من هذه الأرصدة بعد الدخول على موقع الغرفة الإلكتروني، من هنا، (www.etaa-egypt.org)، واستكمال المبلغ المطلوب لتنفيذ البرنامج الذي ترغب في تنفيذه.

كما شددت على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات المالية حتى يتسنى للشركات الحجز لموسم الحج عبر الموقع المخصص لذلك.

وبيّنت الغرفة أن عملية التنفيذ تشمل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة، ومن ثم إتمام خطوات الحجز الإلكتروني، مؤكدة أنه في حالة عدم استغلال الأرصدة في موسم الحج الحالي، يمكن ترحيلها إلى الموسم التالي.

