

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مسابقة وظيفة رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات بالشركة تشهد منافسة شرسة بين المتقدمين.

وأشار المصدر إلى أنه تم تقدم ٧ قيادات من الشركة بينهم قيادتين نسائيتين للمنافسة علي منصب رئيس قطاعات التحكم والاتصالات، في إطار المسابقة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا لشغل المنصب القيادي الشاغر.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم طرح المسابقة بعد نقل المهندس سيد سليمان، رئيس قطاعات التحكم والاتصالات السابق، لتولي منصب رئيس قطاعات الشبكات بالشركة، في خطوة تأتي ضمن خطة التحديث وإعادة الهيكلة داخل الشركة.

ومن بين المتقدمين للمنافسة على المنصب: "المهندس أحمد عاطف، والمهندس عبد الله بصيلة، والمهندس محمد أحمد، والمهندس محمد عرفة، والمهندس محمد عيد، والمهندسة نهي أبوالوفا، والمهندسة إيناس صفوت".

وتترقب الشركة الانتهاء من عمليات التقييم والمقابلات الفنية لاختيار الشخصية الأنسب، بما يتوافق مع معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على قيادة قطاع يُعد من الأركان الأساسية في منظومة توزيع الكهرباء.

يُذكر أن منصب رئيس قطاعات التحكم والاتصالات يعد من المناصب المحورية في الهيكل التنفيذي لشركات توزيع الكهرباء، نظرًا لما يمثله من دور في ضمان استقرار الشبكات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية في إدارة منظومة التحكم.