مدبولي يكشف عن توجيه رئاسي بشأن المدارس المصرية اليابانية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوعي حتى نصل إلى أعلى مستوياته يأخذ وقته، والدولة تعمل عليه، وله آلياته التي نعمل عليها.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أنه بالنسبة للتعليم منذ فترة طويلة بدأنا تطوير المنظومة وإدخال مناهج محدثة، والاهتمام بالأطفال والنشء وحرصنا على أن يعودوا مرة أخرى للمدارس وانتظام العملية التعليمية بصورة كبيرة جدًا، وشهدنا هذا العام تحديدًا التقدم الكبير الذي حدث في كثافات الفصول وتحسين مناخ التعليم بداخل المدارس.

وأوضح رئيس الوزراء، أن قضية التعليم محورية، لذلك الرئيس السيسي وجه بإدخال المصرية اليابانية؛ لأن اليابان تعتبر الأفضل على مستوى العالم فيما يخص التعليم وتربية النشء وغرز القيم المهمة جدًا التي تشكل الطبيعة البشرية وكان الحرص من هذا المنطلق على التوسع في إنشاء هذه المدارس.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن الأوقاف، وهنا نخاطب الإنسان المصري؛ لأنه يمتلك خلفية دينية، فإن وزارة الأوقاف أطلقت منصة والجهد في "صحح مفاهيمك"، وغيرها.

وتابع:"الجانب الآخر الإعلام، الرئيس السيسي عندما وجه بإعداد خارطة طريق للإعلام؛ بهدف بناء الوعي في الإنسان المصري وإتاحة الرأي والرأي الأخر حتى يستطيع التقييم بنفسه ويحصل على قراره بدون ضغوط وإملاءات من أحد، وهذا الشئ المهم الذي نناقشه بأن تكون كل هذه المنظومة تعمل معًا".

وأشار إلى أن هذا الموضوع متدرج، ولن يحدث بين يوم وليلة، ونعمل عليه كدولة، ونطور أدائنا، ونعترف بالنقاط السلبية ونحاول أن نطورها، وهذا ما حدث في كل دولة تُحقق طفرات كبيرة، وهناك مجموعة وزارية تعمل على الأمر بكل جوانبه.

