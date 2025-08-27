مدبولي: تنفيذ خطة تنمية اقتصادية شاملة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنني أتابع كل ما يثار بشأن المجال الاقتصادي، وبعض المقالات تبدي قلقها من مدى إمكانية وجود رؤية لدى الدولة المصرية لما بعد صندوق النقد الدولي من عدمه.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الدولة تنتهي من اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح تمامًا لشكل الدولة المصرية والرؤية لتمنيتها والاقتصاد المصري حتى 2030 وبالتالي نتحدث عن ما بعد برنامج الصندوق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسنخرج بمؤتمر لعرض هذا الموضوع في بداية شهر سبتمبر كمسودة لهذا الموضوع حتى يتم طرحها للحوار الوطني لمدة شهرين.

وتابع: سننتهي من هذه الوثيقة المهمة جدًا قبل نهاية هذا العام كما وعدت في مؤتمر صحفي سابق بأنه سيكون لدينا الرؤية بالكامل قبل نهاية هذا العام.

