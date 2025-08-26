كتبت -داليا الظنيني :

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشأن مصر.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن بيان فولكر تورك يتجاهل الإرهاب ويبرر الإساءة للدولة المصرية، قائلًا "تقريرك لا يعدو وريقات في أقرب سلة مهملات".

وتابع: "المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك استدعي إنسانيك واتكلم على غزة أو ما يحدث في السودان، إحنا دولة ذات سيادة ولا يفرض علينا أي قرار من أي جهة".

واستطرد: "هناك محاولات حثيثة ومحسوسة لمحاولة إعادة إنتاج وظهور جماعة الإخوان ولكنها مرصودة وإحنا عاملين مصيدة لكل من تسول له نفسه العبث بهذا الوطن".

وأردف: "فيه خلايا نائمة ومن يريدوا الوقوف في المنطقة الرمادية أقول لهم إن سفينة الوطن قوية وتتحرك ولن تهتم بالفئران الذين يحاولون التسلسل إليها".

