كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمعرفة أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026، وأفضل العروض والبرامج العمرة شاملة أسعار الطيران، خاصة وأنها من الشعائر الدينية المهمة.

في هذا السياق، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026 شاملة أسعار تذاكر الطيران.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف الاقتصادية 2025-2026

قال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار أسعار عمرة المولد النبوي الشريف الاقتصادية 2025-2026 شامل أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 32 ألف جنيه.

أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026 الأربع نجوم

أضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026 الأربع نجوم تبدأ من 40 ألف جنيه.

أسعار العمرة الخمس نجوم

أوضح أن أسعار العمرة الخمس نجوم تبدأ من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البرامج تختلف باختلاف السكن ونوع الطيران وتفاصيل وعدد أيام الإقامة.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

في سياق متصل، أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة، حيث تشمل:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء وحديثة التصوير، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر

أشار "عابد" إلى المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، والتي تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، مع تقديم عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع هذه المستندات يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة رسميًا.

اقرأ أيضًا:

أمطار تصل لرعدية وظواهر تضرب البلاد.. توقعات طقس الأيام المقبلة

7 صور للمحلات البديلة.. محافظة القاهرة تبحث تسكين أصحاب المحال بالسبتية

تفاصيل جديدة في واقعة بائع البطاطا وموظف الإشغالات بالدقي