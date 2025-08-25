إعلان

متحدث الرئاسة ينشر فيديو لاستقبال الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد بالعلمين

11:46 م الإثنين 25 أغسطس 2025

استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد بالعلمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني مصر، في زيارة اخوية تمتد لعدة أيام.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي، رحب بضيف مصر الكبير، مؤكداً على ما يحظى به رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالاً للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن تقديره الكبير للرئيس السيسي فيما لقيه من حفاوة الاستقبال، مثمناً العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي العلمين محمد بن زايد عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان