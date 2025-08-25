كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع النائب محمد الحناوي، المدير التنفيذي لإحدى أكبر المؤسسات العقارية في مصر والشرق الأوسط، لبحث سبل الاستفادة من المخلفات اليومية الناتجة عن عدد من المدن والكمبوندات التابعة للمؤسسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والمهندسة دعاء بربري، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي، وإتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى إمكانية الاستفادة من الأماكن المخصصة بالمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان لتدوير المخلفات الناتجة عن تلك المدن، في إطار تعظيم فرص إشراك القطاع الخاص بكل أنشطة المشروع، والعمل على إنشاء وحدة بيوجاز لإنتاج سماد عضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى استخدام الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

واستمعت منال عوض، من النائب محمد الحناوي، إلى رؤية المؤسسة، في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الناتجة عن تلك المدن سواء مخلفات المنازل أو الحدائق أو الناتجة عن محطات المعالجة، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 650 مليون جنيه، كما سيتم تشغيل المصنع بمعدات مصرية، مشيرًا إلى العمل على الاستفادة من تلك المخلفات في إنتاج سماد يمكن استخدامه في الحدائق والمسطحات الخضراء داخل تلك المدن.

