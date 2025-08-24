متحدث الصحة يعلق على أنباء "الفساد المالي والإداري بمستشفى ناصر"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رصدت تسريبًا لمكالمة متداولة عبر إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن فساد مالي وإداري يتعلق بشركات النظافة والأمن بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مع التلاعب في غرامات الشركة لتحقيق منفعة شخصية، بما يخالف القانون.

وأوضح "عبدالغفار" في منشور عبر حسابه، أنه بعد التحقق، تبين أن طرفي المكالمة هما موظف بمستشفى ناصر العام، وموظف منتدب سابقًا من معهد ناصر، وألغي انتدابه بتاريخ 21 نوفمبر 2023.

وبناء على ما ورد في المكالمة، تم إحالة الأمر فورًا للنيابة الإدارية والعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بحماية المال العام ومتابعة أداء الموظفين مع اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية لضمان الشفافية والمحاسبة، معتبرًا أن "تسجيل المكالمات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمل غير قانوني، ما يفرض ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين".

وتابع: "نلتزم بإعلاء القانون ومحاسبة المخالفين".