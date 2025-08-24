حرارة وشبورة ونشاط رياح.. "الأرصاد" تكشف حالة طقس الإثنين

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين 25 أغسطس 2025.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه سيسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة أن يكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا على فترات متقطعة.

