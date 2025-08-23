وزارة الثقافة تطلق سلسلة فعاليات "جيل واعي.. وطن أقوى"

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إطلاق سلسلة فعاليات بعنوان "جيل واعي .. وطن أقوى"، والتي تهدف إلى جعل قضية الوعي قضية متكاملة وحاضرة في جميع الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية، بما يضمن تكامل الجهود في مسيرة بناء الإنسان.

وتستند المبادرة إلى خطة تنفيذية شاملة تمتد على مدار عام كامل، وتشمل عدة محاور رئيسية هي: الوعي الوطني والتاريخي، الوعي الرقمي، الوعي الثقافي والفكري، والوعي المجتمعي، وذلك بمشاركة جميع قطاعات وهيئات الوزارة.

وأكد وزير الثقافة أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع قضية الوعي في صدارة أولويات الدولة المصرية، إيمانًا بأن وعي الأجيال هو خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية، وأوضح أن الوزارة جعلت الوعي هدفًا أصيلًا في كافة برامجها، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن بناء الإنسان الواعي هو الركيزة الأولى لبناء الوطن القوي المستقر.

وأضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن فعاليات المبادرة تهدف إلى ترسيخ الانتماء وتعميق الفهم بالتاريخ الوطني، إلى جانب رفع كفاءة الوعي الرقمي، وتنمية المهارات الفكرية والإبداعية، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية، بما يواكب متغيرات العصر ويوازي حجم التحديات الراهنة.

وفي إطار المبادرة، ستتولى الهيئة العامة لقصور الثقافة دورًا محوريًا من خلال عروض مسرحية وأمسيات شعرية ومعارض تشكيلية، إلى جانب تنظيم قوافل ثقافية متنقلة تصل إلى القرى والمناطق الحدودية، بما يضمن وصول رسالة المبادرة إلى كافة فئات المجتمع ، كما يطلق المجلس الأعلى للثقافة ندوات فكرية وحوارات مفتوحة لتعزيز مفاهيم الهوية والانتماء، بالإضافة إلى مسابقات أدبية للشباب في مجالات الشعر والقصة والمقال، بما يسهم في تنمية المواهب وصقل القدرات الفكرية والإبداعية.

فيما ينطلق مسرح المواجهة والتجوال ببرنامج شامل يتضمن فعاليات متكاملة لقطاعات الوزارة المختلفة، من معارض للكتاب، وورش للفنون التشكيلية، وعروض مسرحية، إلى جانب أنشطة متنوعة أخرى، بما يسهم في وضع قضية الوعي الثقافي والفني في إطار متكامل يعكس رؤية الدولة في تعزيز الانتماء ونشر قيم الإبداع بين مختلف فئات المجتمع

ومن بين الأنشطة المميزة كذلك، ستقيم دار الكتب والوثائق القومية معارض تسلط الضوء على مسيرة الدولة المصرية ورموزها الوطنية، بينما ينظم قطاع الفنون التشكيلية معارض وورش رسم وجداريات تعبر عن رؤية الشباب لمستقبل الوطن وتعزز انتماءهم لمجتمعهم.

