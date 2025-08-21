كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشاد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، برنامج الدحيح، خاصة الحلقة الأخيرة التي تتحدث عن الثورة الفرنسية.

وقال "الجلاد" في منشور على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": في آخر حلقات الدحيح عن الثورة الفرنسية اكتشفت أن مجدي الجلاد ما بقاش صحفي بس، لكن كمان جلّاد الثورة الفرنسية!"

وأضاف: "الحقيقة أن أحمد الغندور عنده موهبة خاصة جداً في تحويل أي مادة تقيلة لحدوتة مرحة، تمزج بين المعرفة الجادة والبهجة في نفس الوقت".

وأوضح: "ومهما كان ظهور اسمي مجرد تورية لطيفة في المقدمة فهي عندي لقطة خفيفة الظل، تؤكد موهبة وذكاء الغندور".

واختتم: "تحية لك يا أحمد، ولكل فريق عمل برنامجك الممتع وسعيد إن اسمي كان أحد أبطال حلقة الدحيح ولو كـ "جلاد الثورة الفرنسية".

وأحب افكرك دايمًا القلم أقوى من المقصلة".