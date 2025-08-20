لميس الحديدي تنضم لقناة النهار لتقديم برنامج توك شو رئيسي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شبكة تليفزيون النهار، عن إتمام الإتفاق مع الإعلامية لميس الحديدي؛ للانضمام إلى شاشتها حيث ستقدم برنامج توك شو رئيسي كبير اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل.

وقال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة النهار : " انضمام لميس الحديدي يمثل قوة وقيمة عظيمة لقنواتنا ولايختلف اثنان على أنها الإسم الأول والأهم والأمهر في تقديم برامج الشئون الجارية كما أن خبرتها الكبيرة واستقلاليتها وأسلوبها الواضح المميز أكسبها شخصيتها الإعلامية المتفردة " .

ومن جانبها أعربت لميس الحديدي عن سعادتها بالإنضمام إلى أسرة "النهار" وأضافت:" تجمعني علاقات صداقة سابقة مع كثيرين من قيادات النهار وإعلامييها وسعيدة بالعمل وسط كوكبة نجومها وأتابع منذ فترة خطوات نجاح وتطور في النهار وطموح كبير يشجعني".

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون " النهار ": "أي محطة تتمنى أن تكون لميس الحديدي من ضمن نجومها، وسيكون برنامجها أربعة أيام أسبوعياً وأتوقع أن يكون علامة فارقة كعادتها".