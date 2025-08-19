"الغرف التجارية": مبادرة التخفيضات تشمل 21 ألف محل بخصومات تصل إلى 50%

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الخاص يلعب دورًا مجتمعيًا حيويًا في دعم المواطنين من خلال مبادرات تخفيض الأسعار التي تشمل مجموعة واسعة من السلع.

وقال خلال مداخلته في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري إن هذه المبادرات، التي جاءت بتوجيهات من الرئاسة، تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، مما يساعد المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية مع ضمان استمرار الإنتاج والعمالة.

وأضاف عز أن القطاع الخاص، الذي يضم أكثر من 6 ملايين عضو في اتحاد الغرف التجارية، أظهر التزامًا كبيرًا بدوره المجتمعي، حيث لم تشهد مصر نقصًا في السلع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار خلال أزمات مثل الحروب العالمية أو جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم نجاحها على المستوى الكلي، تحتاج إلى مبادرات فورية لتخفيف العبء عن المواطن، لافتًا إلى أن تأثير انخفاض سعر الدولار قد يستغرق أشهرًا ليظهر في الأسواق.

وأكد عز أن مبادرة التخفيضات، التي بدأت بـ1600 محل وتوسعت إلى 21234 محلًا في غضون أيام، تقدم خصومات تصل إلى 50% على سلع مثل الملابس والأحذية ومستلزمات المدارس، بالإضافة إلى الحواسيب ومستلزماتها.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذه المبادرة تشمل أيضًا السلع الغذائية والاستهلاكية، حيث تقدم الشركة القابضة للصناعات الغذائية 640 سلعة بخصومات تتراوح بين 5% و18% عبر أكثر من 1000 مجمع استهلاكي.

وأشار عز إلى أن السيارات، سواء المحلية أو المستوردة، شهدت انخفاضات في الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و20%، مع توفير تمويل طويل الأجل بدون مقدم، كما توسعت أسواق اليوم الواحد لتصل إلى 120 سوقًا بتخفيضات تصل إلى 20%.