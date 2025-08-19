لتقليل "فاتورة الاستيراد".. الصحة تبحث إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور دارميش شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة BDR الهندية، والوفد المرافق له، والدكتور جمال الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للصناعات الدوائية (FPI) ورئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث سُبل التعاون المشترك لدعم القطاع الدوائي في مصر وتعزيز التصنيع المحلي.

وأكد عبدالغفار، خلال الاجتماع، التزام الدولة بتوطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.

وأشار إلى أن تعزيز الشراكات مع الكيانات العالمية المتخصصة يُعد خطوة استراتيجية لتطوير القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان توفير أدوية آمنة وفعّالة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن الوزارة تضع التصنيع الدوائي على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وفنية تدعم الاستثمارات الجادة، وتسهم في نقل الخبرات العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول إنشاء مصنع متخصص لإنتاج الأدوية الحيوية وأدوية الأورام في مصر، بهدف تقليل فاتورة استيراد الأدوية عالية التكلفة التي تُشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية. كما يهدف المشروع إلى توفير الأدوية الحيوية لمرضى السرطان بشكل مستدام وبأسعار ميسرة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الأمن الدوائي، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية.

وأشار “عبدالغفار” إلى تأكيد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع وضع إطار زمني واضح لإنجاز جميع مراحله في أقصر مدة ممكنة، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية. كما شدد الوزير على تسريع إجراءات تسجيل منتجات الشركة لدى هيئة الدواء المصرية، لتسهيل دخولها إلى السوق المصري، وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة الدوائية.

واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض قدمه ممثلو مجموعة BDR الهندية، استعرضوا خلاله إنجازاتهم في مجال علاج الأورام وتطوير الأدوية الحيوية، مع التركيز على التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركة. وأشاروا إلى نجاح تنفيذ المشروع في عدد من الدول، حيث ساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير علاجات فعّالة بتكلفة مناسبة.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة للصيدلة.

ومن جانب مجموعة BDR: السيد رحيل دارميش شاه، مدير تطوير الأعمال وعضو مجلس الإدارة، والسيد بينكال ياجنيك، رئيس تطوير الأعمال.